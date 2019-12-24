النيابة تجدد حبس عطا المنان وعبدالباسط حمزة وتأمر بالافراج عن الخضر

التاريخ: 24-ديسمبر-2019
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مثل أمام محكمة جنايات الفساد والمال العام أمس كل من الوالي السابق لولاية الخرطوم في النظام البائد د. عبدالرحمن الخضر بجانب كل من القياديين بالحزب المخلوع عبدالباسط حمزة والحاج عطا المنان وحسب مصادر مطلعة فضلت حجب اسمها، ان المحكمة أمرت بتجديد حبس كل من عبدالباسط حمزة والحاج عطا المنان فيما رفضت المحكمة تجديد حبس عبدالرحمن الخضر حسب تقرير النيابة التي عللت ذلك بعدم توجيه تهمة له، مما استدعى النيابة لاصدار أمر بالافراج عنه بالضمانة العادية مع مراعاة وجود بلاغات أخرى في مواجهة الخضر.
ونوهت الى إنه لديه بلاغات أخرى في نيابة مكافحة الفساد مما يستدعي تسليمه لها. وفي سياق آخر وبحسب الجريدة، مثلت زوجة الرئيس المخلوع وداد بابكر أمام نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وتم التحقيق معها حول البلاغات التي دونت في مواجهتها.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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