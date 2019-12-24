الوساطة: رفع المفاوضات بين الحكومة والحركات إلى الخميس

التاريخ: 24-ديسمبر-2019
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أعلنت الوساطة الجنوبية رفع المفاوضات الجارية بين الحكومة والحركات المسلحة في جوبا إلى السادس والعشرين من الشهر الجاري.
وقال رئيس الوساطة، توت قلواك في تصريح صحفي إن الوساطة رفعت التفاوض المباشر بين الأطراف السودانية إلى السادس والعشرين من الشهر الجاري للدخول في عطلة رسمية بمناسبة عيد “المسيح”.
واَكد توت بحسب صحيفة السوداني، ان الأطراف السودانية ستكون متواجدة في جوبا، وان التفاوض يمضي بصورة جيدة والقضايا تناقش بشفافية. وأشار إلى الوصول لحلول جزئية في التفاوض ما بين الحكومة والحركة الشعبية جناح “الحلو“.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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