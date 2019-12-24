محاولة اختطاف نجل وكيل نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه

تعرض نجل وكيل نيابة الثراء الحرام والمشبوه مولانا محمد الحسن عبدالله لمحاولة اختطاف من أمام منزله بضاحية المعمورة بالخرطوم، وكشفت مصادر مطلعة فضلت حجب اسمها تفاصيل ماحدث وذكرت أن تفاصيل الحادثة تعود الى أن وكيل نيابة الثراء الحرام واثناء تواجده في اجتماع بنيابة مكافحة الثراء الحرام أبلغته والدة الطفل باختفاء ابنه حسن البالغ من العمر عشر سنوات مما دفعه الى فتح بلاغ بقسم الجريف غرب الحارة 84.

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وقالت ذات المصادر بحسب الجريدة، إن اسرة الطفل قامت بالبحث عن إبنها بالمستشفيات واقسام الشرطة وتفاجأت بعد منتصف ليلة السبت باحضاره الى المنزل من قبل شرطي الذي أدلى بإفادته أمام شرطة الجريف غرب، وذكر الشرطي في أقواله إنه وجد الطفل هائماً على وجهه في شارع الستين وأردفت المصادر: بحسب افادات الطفل فإن عربة اكسن اعترضت طريقه وحاول ثلاثة من الرجال كانوا بداخلها اختطافه الا أنه تمكن من الفرار ناحية شارع الستين.

الحريطوم: (أخبار الخليج 365)