عقار: الحرية والتغيير “نشطاء سياسيون”

أقرّ رئيس الحركة الشعبية ـ شمال ـ مالك عقار، بأنّ مشكلة السودان معقّدة، لكّنه قال إنّ حلها ليس عصياً أو مستحيلاً.

وقال عقار لمصادر إنّ عدم انحدار السودان للهاوية يتوقّف على تحقيق السلاك وهو شرط أساسي وعلى إرادة واستعداد السودانيين أنفسهم لانتشال دولتهم ومخاطبة القضايا وليس مخاطبة المشاعر”بجانب أشياء كثيرة”.

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وفي تعليقه على أداء”الحرية والتغيير”، وصف عقار قوى الحرية والتغيير بأنّهم”نشطاء سياسيون”، وأقرّ بأنّه من السابق لآوانه تقييم منهج التفاوض الحالي، لكنّه اعتبر أنّ هناك جدية من الأطراف كافة للتوصّل إلى سلامٍ.

وبشأن التنسيق مع حركة عبد العزيز الحلو، قال عقار بحسب صحيفة الصيحة: “حتى الآن لا توجد خطوات ملموسة، وحاولنا معه وسنحاول ولن نيأس، وعبد العزيز الحلو رفيق درب وليس عدواً بالنسبة لنا، ويجب التنسيق معه ومع كل المسارات بغية الوصول إلى سلام”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)