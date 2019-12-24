حميدتي: الحلو رجل فاضل وكانت لديه تجارب مريرة

التاريخ: 24-ديسمبر-2019
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قال نائب مجلس السيادة، قائد الدعم السريع الفريق أول، محمد حمدان دقلو “حميدتي
ن الشعب السوداني سيكون الضامن للاتفاق المرتقب توقيعه مع حركات الكفاح المسلح في جوبا.
وأكد دقلو وفقاً لآخر لحظة، إن السلام قادم لا محالة، وأشار الى ان اللقاء الذي جمعه مع رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو، أخيراً في جوبا، كان .لقاءطيباً كسرنا من خلاله حواجز العزلة التي كانت قائمة بيننا.
وأضاف، قائلاً: “إن عبد العزيز الحلو رجل فاضل، فقط كانت لديه تجارب مريرة”.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365).
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