(88) مليون جنيه للفقراءوالمساكين بالبحر الأحمر

التاريخ: 24-ديسمبر-2019
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دشنت امانة زكاة ولاية البحر الأحمر امس نفرة العطاء الثانية الكبرى للمصارف للعام 2019 التي شرفها الامين العام لديوان الزكاة مولانا احمد عبد الله عثمان، وبرعاية اللواء الركن حافظ التاج مكي بتكلفة كلية وقدرها “88” مليون جنيه، يستفيد منها عدد “30” الف أسرة.
وبحسب آخر لحظة، أشاد الوالي بالدور الذي تطلع به الزكاة في تحقيق التكافل والتآلف المجتمعي بين الناس، مؤكداً ان هذه المناسبة اليوم لامست احتياجات كل شرائح المجتمع.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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