لجنة التحقيق في الخطوط البحرية تدعو المواطنين للتبليغ

التاريخ: 24-ديسمبر-2019
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دعت لجنة التحقيق حول التصرف في اصول الخطوط البحرية السودانية وأي مخالفات في إدارة مينائي بورتسودان وسواكن والمنافذ البحرية الأخرى، كل من يمتلك معلومات أو مستندات لتبليغ اللجنة بها، والتزمت بالسرية والحماية للمبلغين.
وطبقاً لإعلان من اللجنة بحسب آخر لحظة، تطلب اللجنة من جميع المواطنين وكل من له أي معلومات مستندية أو إفادات متعلقة بالتصرف في أصول ومنقولات الخطوط البحرية السودانية أو دواعي إبرام عقود إدارة الموانئ والمخالفات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365).
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