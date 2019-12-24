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مناطق البترول تطالب بتوظيف أبنائها

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 24-ديسمبر-2019

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مناطق البترول تطالب بتوظيف أبنائها

طالب تجمع شباب مناطق حقول البترول بمنح فرض العمالة الى أبناء المنطقة، وحمل التجمع في مؤتمر صحفي امس بحسب آخر لحظة، النظام السابق والشركات التي تعمل في حقول البترول مسؤولية الاضرار التي المت بانسان المنطقة بجانب تدمير التنمية الاجتماعية والبيئة والصحة والتعليم ونشر الثقافة السالبة وعدم التزام شركات النفط بالمسؤولية الاجتماعية تجاه مناطق البترول.

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وشكا التجمع من توظيف عمال البترول من غير عقود.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365))

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