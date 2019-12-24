جياد: امتلاك رموز النظام لاسهم في الشركة حديث (واتساب)

التاريخ: 24-ديسمبر-2019
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كشفت شركة جياد للسيارات، عن تعرضها لخسائر بلغت “120” مليون دولار خلال ثلاثة اشهر بسبب ارتفاع سعر الدولار.
وأقر المدير العام للشرطة عبد الله عبد المعروف، في تصريحات صحفية أمس باعفاء الشركة من رسوم الجمارك، في وقت أكد فيه فرض رسوم انتاج على الشركة اضعاف مضاعفة، . وقال عبد المعروف ان الحديث عن امتلاك رموز النظام السابق لاسهم في الشركة حديث واتساب فقط، واضاف ليس لديهم قرش واحد فيها، واكد بحسب آخر لحظة انها شركة عامة كان يترأس مجلس ادارتها البشير، والآن رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان.
وقال عبد المعروف ان الحديث عن استيراد الشركة لسيارات جاهزة بدلاً عن تجميعها عار من الصحة ولا يسنده منطق، وكشف المدير العام عن دفعهم للحكومة “574” مليون جنيه، خلال “11” شهراً عبارة عن رسوم قيمة مضافة ورسوم انتاج ورسوم تخليص جمركي.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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