حمدوك يرفض إقالة وزير الزراعة ويعفي (4) مسؤولين

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علمت مصادر ان رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك رفض إقالة وزير الزراعة عيسى عثمان شريف، بحسب مقترح الحرية والتغيير، وكان حمدوك اجتمع بقيادات بالتغيير ناقش معهم حزمة من القضايامنها ملف وزير الزراعة، وبحسب مصدر لآخر لحظة، ان رئيس الوزراء شدد على ضرورة اعطاء الحكومة فرصة .

ومضى في تأييد مقترح الحرية والتغيير والذي كشف عنه، القيادي ابراهيم الامين والخاص باسناد الوزراء بعدد من المستشارين، تم تحديدهم في وقت سابق بسبع شخصيات لكل وزارة

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)