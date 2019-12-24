أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 24  ديسمبر 2019م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة: * عقار لـ (الصيحة): (الحرية والتغيير) نشطاء سياسيون * واشنطن: لم نعد حمدوك بخفض تعويضات ضحايا التفجيرات الإرهابية * (حميدتي): لقاء الحلو كسر حواجز العزلة والشعب هو الضامن للسلام السوداني: * موجة إقالات جديدة.. قاض يرفض تجديد حبس الخضر المجهر: * الصادق: الشيوعي يعمل بطريقة متخلفة ولا مانع من دمج الدعم السريع في حزب الأمة *(المجهر) تتحصل على تفاصيل المصالحة بين (الحسن) و(جعفر الميرغني) الجريدة: * محاولة اختطاف نجل وكيل نيابة مكافحة الثراء الحرام * وزير الشؤون الدينية فساد كبير بالأوقاف Advertisements * مواجهات بين وزير الزراعة والمطالبين باقالته آخر لحظة: * حمدوك يرفض إقالة وزير الزراعة ويعفي (4) مسؤولين * اتهامات لأعضاء بالسيادي بعرقلة المفاوضات * (الصيحة): (2400) حالة وفاة بالايدز خلال عام الدار: * الإعدام والسجن 24 عاما لثلاثة في قضية مقتل الصحفي السعودي (خاشقجي) * النيابة تواصل التحقيقات مع أحمد هارون * لجنة التحقيق في الخطوط البحرية تدعو المواطنين للتبليغ وتلتزم بالسرية والحماية * السجن المؤبد لمتهم بالتحرش بطفل * إعفاء وكيل الري وامين عام جهاز تنظيم المغتربين ومدير هيئة الموانئ * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان الرياضيات للأساس والأحياء للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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