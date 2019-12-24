مغتربون: نحن سعداء بإرتفاع الدولار مقابل الجنيه في السودان..! شكراً حمدوك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

عبر العديد من السودانيين المغتربين عن سعادتهم البالغة بإرتفاع الدولار مقابل الجنيه السوداني في الفترة الحالية من حكومة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك. وشهدت العديد من المجموعات على السوشيال ميديا المهتمة نقاش ساخن رصده محرر النيلين حول الإقتصاد وإرتفاع الدولار والعملات الأخرى. وقال “س” أحد المغتربين في المملكة العربية السعودية (أنا سعيد جداً بإرتفاع سعر الريال مقابل الجنيه ومافي زول يزعل مني، كل أسعار السلع زادت في السودان بصورة كبيرة شهر 4 عند سقوط البشير كان رطل اللبن ب 14ج حاليا 25 جنيه وزيادة في السكر ومعظم المواد الغذائية وزيادة في إيجارات الشقق ومصاريف المدارس، كنت بحول 1000 ريال لأسرتي في الخرطوم وسعر الريال كان تعبان أم الان مع ارتفاعه فنوعاً ما أصبح الوضع أفضل، شكرا حمدوك). وأجمع أغلب المغتربين عن متابعتهم اليومية لأسعار السوق الموازي وأنهم يفرحون لأخبار الزيادة لعل أسرهم في السودان تستفيد لمقابلة إحتياجاتهم من السلع والخدمات. وقي الجانب الأخر قال بعض المغتربين أنه لا فائدة من إرتفاع الدولار وغيره حيث ترتفع معظم السلع بصورة جنونية مع كل ارتفاع للدولار وانخفاض قيمة الجنيه السوداني. وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد الموازي بالعاصمة السودانية الخرطوم ،سجل الدولار 88.50 جنيهاً في يوم الإثنين 23 ديسمبر 2019 بينما أصبح الريال السعودي 23.60 جنيه.