ترامب: محاكمتي هي الأكثر إجحافا في تاريخ أمريكا والكونغرس

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن نانسي بيلوسي، تقود المحاكمة الأكثر إجحافا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، في إشارة إلى قرار مجلس النواب، الذي يتهمه بإساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.
وكتب ترامب، على “تويتر”، اليوم الاثنين: “بيلوسي قدمت لنا المحاكمة الأكثر إجحافا في تاريخ أمريكا، وفي تاريخ الكونغرس”، مضيفا: “هي الآن تصرخ من أجل تطبيق العدالة في مجلس الشيوخ”
وبينما تقود بيلوسي الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب، الذي أصدر قرار إدانة ترامب، فإن الجمهوريين يسيطرون على أغلبية مجلس الشيوخ.
وقال ترامب: “بيلوسي انتهكت كل القوانيين، خلال ما كانت تقوم به”، مضيفا: “لقد أضاعت الكونغرس مرة واحدة، وسوف تفعلها ثانية”.
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