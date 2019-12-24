تعليق ناري من خطيبة خاشقجي على الأحكام الصادرة ضد قتلته

الخليج 365: علقت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي الراحل، جمال خاشقجي، على الأحكام التي أصدرتها النيابة العامة السعودية ضد قتلته.

ووصفت جنكيز، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، بيان النيابة العامة العامة السعودية بأنه “غير مقبول”، وأرفقت مع تغريدتها هاشتاغات تطالب بتحقيق العدالة لخطيبها الراحل.

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