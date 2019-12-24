الشرطة القضارف يفقد مديره الفني في مواجهة المريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : يفقد الشرطة القضارف في مباراته أمام المريخ غدا لحساب الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز مدربه الفاتح حسن سليمان المدير الفني الذي تعرض لوعكة صحية ألزمته الفراش الأبيض بمستشفى القلب بالخرطوم،

وسجلت بعثة الشرطة بأكملها زيارة للمدرب للاطمئنان على صحته وسلامته بعد الوعكة الصحيه التي ألمت به مؤخرا في كوستي رفقة الفريق وتم على إثرها تحويله الى مستشفى القلب الخرطوم.

وسيشرف على الشرطة في المباراة أمام المريخ مساعد المدرب أزهري سليمان.

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