أنباء عن فشل الصفقة.. إدارة قلوب الصنوبر الغاني تفاجيء الكاردينال

الخليج 365 : فاجات إدارة نادي قلوب الصنوبر الغاني مجلس الهلال بقيادة أشرف الكاردينال بطلب مبلغ ١٠٠ الف دولار من أجل إطلاق سراح لاعب الفريق،جوزيف اسو. وقال كامي سفيان مسوؤل الانتقالات ان المحادثات بين الطرفين مستمره واقتربنا من الاتفاق وقال انه لن يكون مفاجأة لنا إذ انتقل جوزيف رسميا للهلال لانه تم إسقاطه من قائمة الفريق.

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