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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
حدد نادي النجم الساحلي مدة غياب مهاجمه الفنزويلي داروين جونزاليز، بعد إصابته بكدمة في الركبة، خلال مباراة السبت الماضي، ضد نجم المتلوي.
وقال طبيب الفريق الدكتور خالد معرف، في بيان، إن جونزاليز بعد خضوعه لفحوصات إضافية اليوم الإثنين يحتاج لراحة وعلاج لمدة 7 أيام، مبينّا أن تشخيص الإصابة النهائي هو كدمة في الرباط الخارجي للركبة اليسرى.
وبناء على التقرير الطبي المشار إليه، سيتخلف اللاعب الفنزويلي رسميا عن المشاركة بتشكيلة النجم الساحلي التي ستواجه يوم السبت المقبل، الهلال السوداني، في رادس، في إطار الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً…النجم الساحلي يعلن غياب نجم الفنزويلي عن مباراة الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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