توقّعات بانهيار أسعار الدولار إلى”60″ جنيهاً بأسواق الخرطوم

الخليج 365 :

في خطوة من شأنها تحقيق استقرار في أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني تبدأ شركة الفاخر للأعمال المتقدّمة المحدودة عملية تصدير”2″ طن من الذهب إلى دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب ما ذكرت صحيفة التيّار الصادرة اليوم”الثلاثاء”.

وقال مدير عام الشركة عبد المنعم عبد الله حسين في تصريحاتٍ لصحيفة التيّار الصادرة اليوم”الثلاثاء” إنّه نسبةً لعدم قدرة الطيران على تأمين النقل لكلّ هذه الكمية سيتمّ تصديرها بمعدل”250″ كيلو جرامًا لكلٍ رحلةٍ بما يعادل”750″ كيلو في أسبوع خلال ثلاث رحلات.

وأوضح أنّ الرحلات لصادر الذهب ستبدأ اعتبارًا من غدٍ”الأربعاء” مشيرًا إلى أنّ شركة الفاخر تعهّدت لوزير المالية والتخطيط الاقتصادي بتحقيق الاستقرار في سعر الدولار ليصل إلى”60″ جنيهًا خلال الأسبوعين القادمين كما ستوفر الشركة الدولار لاحتياجات الدولة كافة مما يسهم في تخفيض المضاربة على سعر الدولار.

وأضاف حسين أنّ الاتفاق مع وزارة المالية يقضي بتوريد حصيلة الصادر لصالح الدولة للمساهمة في تحقيق الاستقرار.