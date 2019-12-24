مصر تعلن رغبتها في زيادة وارداتها من اللحوم السودانية

الخليج 365 :

أبدت جمهورية مصر رغبتها في زيادة وارداتها من الحيوانات الحية والمذبوحة السودانية، وأكد السفير المصري في الخرطوم حسام عيسى خلال لقائه بوزير الثروة الحيوانية في السودان علم الدين عبد الله أبشر بمكتبه، تطلعهم لمزيد من التعاون بين البلدين.

وفقا لوكالة الأنباء السودانية “سونا” بحث الطرفان خلال اللقاء كيفية تفعيل الاتفاقيات المسبقة بين مصر والسودان في ظل المناخ الجديد فيما يخص تنفيذ المشروع الموقع بين البلدين في مجال تسمين العجول وزراعة الأعلاف بولاية النيل الأبيض بمساحة ٣٠ ألف فدان.