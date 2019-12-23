الوزراء يقر رفع الدعم عن الوقود تدريجياً ومضاعفة المرتبات بالموازنة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً صباح أمس الأحد، برئاسة د.عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مشروع ميزانية العام 2020م.

وأوضح فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة في تصريحات صحفية، أن هذا الاجتماع يعد الثاني لمجلس الوزراء للتداول حول الميزانية، وأبان أن الحوار حول الميزانية مازال متواصلاً ، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء شكل لجنة مصغرة لمناقشة خيارات موضوع رفع الدعم باعتباره الموضوع الأساسي، وقال أن الميزانية تقترح رفع الدعم عن البنزين والجازولين بصورة متدرجة، موضحاً أن ذلك سيقابله مضاعفة مرتبات العاملين بالدولة، فضلاً عن الدعم الإجتماعي النقدي المباشر للقطاعات الفقيرة ، إضافة إلى زيادة الإنفاق على التعليم والصحة لتحقيق مجانية التعليم والعلاج بالمستشفيات الحكومية، وبحسب وزير الثقافة والإعلام من المتوقع أن تكون اللجنة الوزارية المصغرة قد عقدت إجتماعاً اليوم للوصول إلى خيارات التدرج في رفع الدعم ، مبيناً أنه ليس هنالك إتجاه لرفع الدعم عن الخبز في ميزانية العام 2020م

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وأضاف وزير الإعلام أن مجلس الوزراء قرر بأن تطرح هذه القضايا لحوار مجتمعي مع القطاعات المختلفة من الشعب للاستماع إلى الآراء حولها ، كما سيتم طرح أكثر من بديل من خلال هذه الحوارات حتى يرى المواطنون الخيار الأكثر مقبولية، مبيناً أنه سوف يكون هنالك شفافية في طرح المعلومات والأرقام بشكل وأضح للجماهير.

وأعلن الأستاذ فيصل محمد صالح أنه من المتوقع أن تبدأ أجندة الحوارات المجتمعية إعتباراً من اليوم الإثنين فى قطاعات مختلفة.

وأوضح أن ذلك سوف يكون عبر كافة وسائل الإعلام إضافة إلى اللقاءات الجماهيرية المباشرة لطرح الخيارات المختلفة وتنوير المواطنين بحقيقة الوضع الاقتصادى والسبل والخيارات الموجودة للتعامل معه ليكونوا شركاء فى العلاج ولا يفرض هذا العلاج في مجلس الوزراء.