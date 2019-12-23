انتصار صغيرون: واقع التعليم أليم

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن افتقار الكثير من الجامعات للأساتذة والبنيات التحتية، ووصفت الوزيرة انتصار صغيرون واقع التعليم بأنه مزعج للغاية وأليم ولا يشرف أي شخص لجهة افتقار الجامعات للأساتذة والمعامل والسكن والقاعات، مشيرة إلى أن سياسات التوسع في التعليم العالي كانت على حساب الجودة، وقالت صغيرون لدى مخاطبتها سياسات التعليم العالي والبحث العلمي في المرحلة المقبلة، إن بعض الجامعات أسست بطلب من العشائر والقبائل وأن التعليم كان مربوطاً بالتشتت والتمزيق من قبل النظام البائد.
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