اعفاء أمين عام المجلس القومي للصحافة والمطبوعات

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الخليج 365:
أصدر رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك اليوم بناءً على توصية وزير شؤون مجلس الوزراء قراراً بإعفاء السيد/ عبدالعظيم عوض محمد من وظيفة أمين عام المجلس القومي للصحافة والمطبوعات. و وجه القرار وزارتي شؤون مجلس الوزراء(المجلس القومي للصحافة والمطبوعات) والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى إتخاذ إجراءات تنفيذ القرار
سونا
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