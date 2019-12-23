الخليج 365:

أصدر رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك اليوم بناءً على توصية وزير شؤون مجلس الوزراء قراراً بإعفاء السيد/ عبدالعظيم عوض محمد من وظيفة أمين عام المجلس القومي للصحافة والمطبوعات. و وجه القرار وزارتي شؤون مجلس الوزراء(المجلس القومي للصحافة والمطبوعات) والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى إتخاذ إجراءات تنفيذ القرار سونا المادة السابقة مفرح: محاصرة الجماعات المتطرفة ستكون عبر منهج الوسطية المقالة القادمة رئيس الأركان يؤكد حرص السودان علي تطوير علاقاته الخارجية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعفاء أمين عام المجلس القومي للصحافة والمطبوعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.