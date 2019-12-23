الوساطة تتسلم الاتفاق الإطاري لمسار الشرق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الوساطة من دولة الجنوب يوم الإثنين، أنها تسلمت ورقة الاتفاق الإطاري للتفاوض حول مسار الشرق وسلمتها لوفد الحكومة السودانية، لدراستها والتشاور حولها.

وكشف عضو الوساطة، ديو مطوك، عن عقد جلسة للمفاوضات بين وفد الحكومة برئاسة عضو مجلس السيادة السوداني، الفريق الركن شمس الدين كباشي، بحضور عضو المجلس، عائشة موسى، وحركات الكفاح المسلح بجوبا.

وقال إن الوساطة قررت بعد التشاور مع الجبهة الثورية والحكومة رفع جلسات التفاوض حول مسار الشرق لمدة 3 أسابيع، لتمكين ممثلي المسار من المشاركة في مؤتمر الشرق بالسودان.

إلى ذلك، أوضح رئيس مؤتمر البجا، أسامة سعيد، في تصريح صحفي، أن ورقة الاتفاق الإطاري للتفاوض حول مسار الشرق تشتمل على ملفات اقتصادية وسياسية وأمنية.

الشروق