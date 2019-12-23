الهلال ينتزع صدارة الدوري الممتاز

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الخليج 365 :
انتزع الهلال الخرطوم صدارة الدوري السوداني الممتاز بشكلٍ مؤقّت، بعد فوزه مساء اليوم”الأثنين” على ضيفه مريخ الفاشر بثلاثة أهداف دون مقابل.
وأحرز أهداف الهلال كلاً من أطهر الطاهر”11″، محمد مختار”18″، ومحمد موسى الضي”28″.، فيما أضاع مريخ الفاشر ركلة جزاء في اللقاء عن طريق سيف الدمازين.
ورفع”الأزرق” رصيده إلى”32″ في صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن الندّ التقليدي المريخ الذي يملك ذات النقاط.أمّا مريخ الفاشر فبقي في”24″ نقطة بالمركز الخامس
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