والي كسلا يمتدح أدوار القوات المسلحة الوطنية

وصف والي كسلا المكلف اللواء ركن محمود بابكر محمد همد التكاليف التي أوكلت للقوات المسلحة السودانية في الفترة الاخيرة بانها كانت أكبر من المتاح وقال لدى مخاطبته بقيادة الفرقة (11) مشاه ختام البرنامج التدريبي للنصف الثاني من العام 2019 لقيادة الفرقة بتخريج دارسي دورات الشرطة العسكرية وأساسيات الحاسوب للكتبة والاسعافات الاولية التي استهدفت حوالي 200 دارس من الرتب المختلفة من مختلف الوحدات العسكرية بقيادة الفرقة ـ قال إن إطمئنان المواطن واحدة من أولويات القوات المسلحة في المرحلة المقبلة معرباً عن تمنياته أن يكون التكليف للقوات المسلحة واحداً من الاشياء التي اخذتها القوات المسلحة بحقها ومن ثم العودة إلى ثكناتها والبلاد في أمن وسلام.

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وأوضح بحسب سونا – أن القوات المسلحة ظلت في كل يوم تقدم دروس جديدة وتعمل بترتيب مع القوات النظامية الاخري في إطار التكاليف الصادرة من لجنة أمن الولاية متطرقا الي الترتيب الجديد الخاص بان تكون قيادة الفرقة 11 مشاه مقرا لقيادة المنطقة العسكرية الشرقية مرة أخري كما كان في السابق .

ووجه الوالي رسالة الي المتخرجين داعيا فيها الي التحلي بالضبط والربط الذي يمثل الاساس في القوات المسلحة بالاضافة الي إحترام المواطن الذي ياتي من أن القوات المسلحة تتعامل بمهنية ووفق القانون في كل الاحداث التي تجري بالولاية معربا عن تمنياته أن يكون الدراسون إضافة حقيقية .

ومن جانبه ثمن العميد الركن خالد نصار قائد اللواء 41 مشاه دور الجهات التي ساهمت في تنفيذ وانجاح الدورات التدريبية التي تؤكد نجاح كل الدورات للعام التدريبي بنسبة 100% وإعداد الابطال مشيرا الي أن البرنامج تم تنفيذه وفق مرشد التدريب وتعداه الي تنفيذ دورات تدريبية أخري خارج المرشد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)