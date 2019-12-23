الهلال يمطر شباك المريخ الفاشر بثلاثة أهداف دون مقابل

التاريخ: 23-ديسمبر-2019 فى : رياضة 7 مشاهدة قبل التوجه إلى سوسه موطن النجم الرياضي الساحلي، أدى الهلال مباراة قوية ومهمة أمام المريخ الفاشر كسبها بثلاثية نارية جاءت بتوقيع اطهر الطاهر وبشه الصغير في الشوط الأول، بينما اضاف محمد الضي الهدف الثالث بالشوط الثاني ..ليرتقي للصداره بفوز مستحق بحسب صفحة (اخبار الهلال) على الفيس بوك الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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