إعفاء “أمناء” مجلس الصحافة وجهاز المغتربين

أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني، د.عبدالله حمدوك، الإثنين، قراراً بإعفاء السفير عصام عوض أحمد متولي، من وظيفة أمين عام جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، كما أصدر حمدوك قراراً بإعفاء عبدالعظيم عوض محمد، من وظيفة أمين عام المجلس القومي للصحافة والمطبوعات.

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ووجه القرار بحسب الشروق – وزارات شؤون مجلس الوزراء والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية والمجلس القومي للصحافة والمطبوعات والجهات المعنية الأخرى، باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

بينما أصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير الري والموارد المائية، قراراً بإعفاء م. رحمة الله محمد موسى، من وظيفة وكيل الري بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء، وتعيين م. ضو البيت عبدالرحمن منصور، وكيلاً لوزارة الري والموارد المائية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)