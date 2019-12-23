تفاوت أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم بأسواق الخرطوم

شهدت أسعار السلع الأساسية من الخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء تفاوتاً في الأسعار بأسواق الخرطوم اليوم .

وفي جولة بحسب (سونا) بسوق الخرطوم للخضروات، بلغ سعر كيلو الطماطم 30 جنيها وكيلو الفلفلية 90 جنيها، كيلو الكوسا 50 جنيها، كيلو الباذنجان 40 جنيها، العجورة من (20 – 10) جنيهات والبامبي الكيلو 30 جنيهاً، كيلو الخيار 50 جنيها، كيلو البطاطس 50 جنيها، ربطة الملوخية 20 جنيها، ربطة الرجلة 20 جنيها، ربطة السبانخ 50 جنيها، ربطة الخس (30-20) جنيهاً، كيلو الفول الأخضر 200 جنيه، كيلو الفاصوليا الخضراء 120 جنيها، ربع البصل الأبيض 150 جنيه، ربع البصل الأحمر 200 جنيه، كيلو الليمون 50 جنيها كيلو البامية 80 جنيها، كيلو القرع 40 جنيها، ربطة الشمار والبقدونس وربطة الجرجير والنعناع 20 جنيها.

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اما أسعار اللحوم الحمراء تتفاوت ، حيث بلغ كيلو الضان 450 جنيها، كيلو العجالي 280 جنيها ، كيلو المفرومة 380 جنيها، الصافي (400 – 450) جنيها، كيلو السجك 300 جنيه، كيلو البيرقر 350 جنيها.

أما أسعار اللحوم البيضاء حيث بلغ سعر طبق البيض 200 جنيه، كيلو الفراخ 180 جنيها.

اما أسعار الأسماك حيث بلغ كيلو البلطي 400 جنيه، كيلو البياض 260 جنيه، كيلو القرقور 170 جنيه كيلو العجل 400 جنيه، كيلو التانبيرة 250 جنيه، كيلو القرموط 170جنيه، كما يرجع ارتفاع الأسعار إلى قلة القوة الشرائية.

وفي سوق الفاكهة اكد التاجر عباس محمد بسوق بحري أن الفاكهة تشهد هذه الأيام اتفاع وانخفاض في بعض السلع، حيث بلغ سعر كيلو الموز من 35 أصبح 30 جنيها، دستة المانجو 300 جنيه، دستة البرتقال الأصفر من 100 أصبح 80 جنيها، دستة البرتقال الأخضر 60 جنيهاً، دستة القريب 350 جنيه، الرمانة (70- 50) جنيها، صندوق العنب الصغير 60 جنيها، كيلو العنب 400 جنيه، دستة التفاح 250 جنيها، كيلو الجوافة 60 جنيهاً، سبت البرقوق 300 جنيه، سبت الكوي 250 جنيها سبت الكمثرى 250 جنيها الرمانة (70-50) جنيهاً، البطيخة 100 جنيه، الشمامة (60-40) جنيهاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)