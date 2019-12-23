التعليم العالي ترصد 600 مليون جنيه للبحث العلمي للعام 2020

احتفلت عمادة البحث العلمي جامعة الخرطوم بتوزيع جوائز التفوق العلمي للكليات، وتوزيع الشهادات التقديرية وحوافز النشر العلمي للأساتذة، حيث تم تكريم أكثر من 70 باحثاً متميزاً من جميع الكليات والمجمعات؛ وذلك تتويجاً لأدوارهم في النشر العلمي في المجلات الدولية والإقليمية والوطنية، وذلك اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2019م بقاعة بروفيسور دفع الله الترابي بكلية الهندسة. ويأتي الاحتفال ضمن فعاليات أسبوع البحث العلمي للعام 2019م الذي تنظمه عمادة البحث العلمي تحت شعار “نحو تحسين معايير الجودة في النشر العلمي”.

شاركت في الاحتفال مديرة الجامعة بروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه، ونائبها بروفيسور كمال الدين الطيب يس، وأمين الشؤون العلمية بروفيسور عمران فضل عثمان، وأمين المكتبة بروفيسور عصام إدريس كمتور الحسن، بجانب لفيف من كبار الأساتذة والمديرين السابقين للجامعة، وعمداء الكليات ومديري المعاهد والمراكز والإدارات والأساتذة والباحثين.

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وخاطبت الحفل وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور انتصار الزين صغيرون معلنة دعمها القوي لجامعة الخرطوم، وأكدت أهمية النشر العلمي نظراً إلى أن البحث العلمي يمثل أساس التنمية والتطوير. وذكرت الوزيرة أن نهضة جامعة الخرطوم تعني نهضة السودان، وأضافت: ” نهتم بتطوير وترقية الجامعة”.

من جهتها جددت مديرة الجامعة دعمها لعمادة البحث العلمي وتحدثت عن أهمية البحث العلمي في ترقية مكانة الجامعة في التصنيف العالمي. وتعهدت بدعم المجلات العلمية التابعة للكليات والمدارس والمعاهد والمراكز لتساعد الأساتذة على النشر العلمي، كما شددت على حوسبة العمل بالجامعة.

وكشف مدير وكالة البحث العلمي والابتكار بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور أحمد حسن فحل بحسب سونا – عن تخصيص مبلغ 600 مليون جنيه سوداني للبحث العلمي في العام 2020م، مبيناً أن النهوض بالبلاد يتم عبر الاهتمام بالبحث العلمي، وحث الجامعة على المزيد من الاهتمام بالبحوث العلمية والابتكارات.

من ناحية أخرى؛ أشار نائب عميد البحث العلمي بالجامعة دكتور بشير عثمان سالم إلى أن العمادة درجت على تنظيم أسبوع البحث العلمي في إطار الاهتمام بالبحث العلمي وتوزيع الدرجات للأساتذة والجوائز للكليات التي قدمت أكبر قدر من البحوث العلمية، وذكر أن الاحتفال يبرز إمكانيات الجامعة في البحوث العلمية والابتكار ويعكس آفاق تجويد البحوث العلمية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)