88 مليون جنيه للفقراء والمساكين بالبحر الأحمر

دشنت أمانة زكاة ولاية البحر الأحمر صباح الإثنين بحاضرة الولاية بورتسودان، نفرة العطاء الثانية الكبرى للمصارف للعام 2019، التي شرفها الأمين العام لديوان الزكاة، أحمد عبدالله عثمان، وبرعاية والي الولاية، اللواء الركن حافظ التاج مكي، بتكلفة كلية وقدرها 88 مليون جنيه.

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وأشاد الوالي ، بالدور الذي تضطلع به الزكاة في تحقيق التكافل والتآلف المجتمعي بين الناس، مؤكداً أن هذه المناسبة لامست احتياجات كل شرائح المجتمع، فضلاً على أنها تصادف احتفالات البلاد بذكرى ثورة ديسمبر المجيدة وأعياد الاستقلال المجيد.

وقال أحمد عبدالله عثمان،بحسب الشروق – إن الديوان قام بزيارات لأسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة وسيقوم بدعمهم بمشروعات إنتاجية والتأمين الصحي لأسر الشهداء وكشف عبدالله عن تقديم مبلغ 14،944،000 جنيه لعلاج جرحى ومصابي الثورة.

وفي السياق كشف عبدالقادر حسن عبدالقادر، أمين زكاة ولاية البحر الأحمر، أن التكلفة الكلية لنفرة العطاء الكبرى الثانية للمصارف للعام 2019 بلغت 88 مليون جنيه، لتستفيد منها أكثر من 30 ألف أسرة تغطي كل محليات الولاية العشر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)