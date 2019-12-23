مصرع و إصابة “24” شخصاً في حادث اصطدام بص سياحي وقلاب

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب(22) آخرين إصابات متفاوتة في حادث مروري بين شاحنة “قلاب” ببص سفري كان في طريقه من الخرطوم إلى كادوقلي بولاية جنوب كردفان بالقرب من منطقة المويلح غربي ام درمان.
وبحسب صحيفة اليوم التالي فإن شرطة المرور أكدت أن الحادث وقع نتيجة التخطي الخاطئ من سائق “القلاب” بالدخول في الاتجاه المعاكس فاصطدم بالبص السفري، وتسبب الاصطدام في مصرع شخصين في الحال وإصابة (22) وجميعهم من ركاب البص إصابات متفاوتة، وفور وقوع الحادث تم إجلاء المصابين للمستشفيات بالمنطقة، وتحويل المتوفين لمشرحة ام درمان، ودونت شرطة المرور بلاغاً بالحادثة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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