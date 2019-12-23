بوجبا يعود للملاعب بعد غياب 3 أشهر

دفع النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، بالنجم الفرنسي بول بوجبا بديلًا على حساب لينجارد، في مباراة واتفورد ليكسر غياب 3 أشهر وعلى حسب ما ورد في موقع (hihi2) تعود آخر مشاركة لبوجبا مع اليونايتد إلى يوم 30 سبتمبر الماضي، أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ليعاني بعدها من إصابة في الكاحل أبعدته عن الملاعب منذ ذلك الحين.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)