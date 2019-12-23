خطوة تفصل اتليتكو مدريد عن صفقة مميزة

التاريخ: 23-ديسمبر-2019 فى : رياضة 4 مشاهدة Advertisements أعلنت شبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، إن أتلتيكو مدريد توصل لاتفاق مع الأوروجوياني إيدنسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان لضمه لمدة 3 سنوات علما أن عقد كافاني مع البي إس جي ينتهي في يونيو المقبل،وعلى حسب ما قيل في موقع (hihi2) ولا توجد أنباء حول إمكانية تجديده. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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