اجتماع تشاوري بين سلفاكير و حميدتي و مشار

عقد رئيس دولة جنوب السودان، الفريق أول سلفاكير ميارديت والنائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، وزعيم المعارضة بدولة الجنوب، د. رياك مشار، اجتماعا تشاورياً ظهر الإثنين بالقصر الرئاسي بجوبا.

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وأوضح توت قلواك مستشار رئيس دولة الجنوب للشؤون الأمنية في تصريح صحفي، أن اللقاء تركز حول ملف السلام بدولة الجنوب وترتيبات استئناف المفاوضات بعد عطلة أعياد الكريسماس.

وأكد قلواك بحسب الشروق – أن العام القادم سيكون عام السلام وتحقيق والاستقرار بدولة الجنوب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)