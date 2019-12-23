جريزمان أفضل من كل صفقات ريال مدريد

التاريخ: 23-ديسمبر-2019
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في البداية انتقدوا جريزمان كثيرا وأن اداءه لم يكن نفس الاداء مع اتلتيكو مدريد , و الضجة التي رافقت انتقاله اقل من الضجة الاعلامية التي رافقت انتقال هازارد لريال مدريد و الان بلغة الأرقام سجل نفس عدد الاهداف التي سجلها هازارد وبيل وفينسوس ويوفتيتش ورودريجو ،و على حسب ما قيل في موقع(hihi2) جريزمان سجل 7 أهداف في الدوري وهو نفس عدد مهاجمي الريال السابق ذكرهم ليس عدد الأهداف فقط بل توقيت الاهداف ايضا , 6 أهداف من اهداف جريزمان كانت هي الهدف الأول للبارسا في المبارايات هي التي فتحت المباراة للنادي الكتالوني.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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