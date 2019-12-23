الخرطوم وجوبا.. تمديد الاتفاقية الخاصة بالنفط والترتيبات الاقتصادية

وقع السودان وجنوب السودان على تمديد الاتفاقية الخاصة بالنفط والترتيبات الاقتصادية المرتبطة به حتى مارس من العام 2022م، حيث اعتمدت رسوم العبور والمعالجة والرسوم السيادية لخام الجنوب الذي ينقل عبر السودان بخط أنابيب شركة النيل الكبرى (بتكو) بـ (26) دولاراً والخام الذي ينقل عبر خط أنابيب شركة بتردوار (بابكو) بـ(24.1)، كما اعتمد إمداد مصفاة الخرطوم ومحطة أم دباكر بخام الجنوب بـ(28) ألف برميل يوميا بواقع (14) ألف لكل واحدة، بجانب دفعيات الترتيبات الاقتصادية.

وزير الطاقة والتعدين المهندس عادل علي إبراهيم وقع عن حكومة السودان، فيما وقع عن حكومة جنوب السودان المهندس اوو دانيال شوانق وزير النفط.

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وقال المهندس عادل بحسب سونا – إن الاتفاقية تعتبر خطوة كبيرة لدفع التعاون بين البلدين في قطاع النفط والغاز بروح الإخاء والتعاون لمصلحة البلدين، بجانب التعاون في زيادة الإنتاج بدولة الجنوب وإقامة مشاريع اقتصادية كبرى لمصلحة البلدين، مثمنا دور وجهد فريقي التفاوض من البلدين .

وأعرب وزير النفط بجنوب السودان عن سعادته بتمديد الاتفاقية والتزام البلدين باتفاقيات التعاون النفطي والتي تم تمديدها إلى مارس 2022 لفائدة البلدين، مشيدا بجهود السودان وشركاته النفطية في تنفيذ العمل بصورة ممتازة، معلناً استعدادهم لمزيد من التعاون حتى إعادة الضخ بجميع حقول الجنوب.

حضر توقيع الاتفاقية رئيس اللجنة الاقتصادية ببرلمان الجنوب ووكيل وزارة النفط بدولة جنوب السودان ميان وول والمهندس محمد لينو مستشاره الفني والمدير العام لمؤسسة البترول بالجنوب ووفد عالي المستوى، بجانب د. حامد سليمان وكيل وزارة الطاقة والتعدين وقيادة وزارة الطاقة والتعدين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)