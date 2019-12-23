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مقارنة بين مردود رونالدو ومردود ميسي في النهائيات!

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Ibrahimali Ali 0 تبليغ

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التاريخ: 23-ديسمبر-2019

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مقارنة بين مردود رونالدو ومردود ميسي في النهائيات!

خسارة رونالدو في نهائي كأس السوبر الإيطالي أمام لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف فتحت من جديد باب المقارنات بين وبين رونالدو .

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وعلى حسب ما ورد في موقع (hihi2) في ” النهائيات ” : – كريستيانو لعب : 29 نهائي سجل : 19 هدف و صنع : 2 اسيست

ميسي خاض 32 نهائي سجل : 29 هدف و صنع : 14 اسيست

 

الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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