مقارنة بين مردود رونالدو ومردود ميسي في النهائيات!

التاريخ: 23-ديسمبر-2019 فى : رياضة 13 مشاهدة خسارة رونالدو في نهائي كأس السوبر الإيطالي أمام لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف فتحت من جديد باب المقارنات بين ميسي وبين رونالدو . Advertisements وعلى حسب ما ورد في موقع (hihi2) في ” النهائيات ” : – كريستيانو لعب : 29 نهائي سجل : 19 هدف و صنع : 2 اسيست ميسي خاض 32 نهائي سجل : 29 هدف و صنع : 14 اسيست الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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