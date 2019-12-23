إنتاجية عالية للاصماغ والثمار بالنيل الأزرق

الخليج 365 : كشف أحمد مكي إسماعيل مساعد المدير العام للغابات الإتحادية للأصماغ والثمار بمدينة الدمازين عن إنتاجية العامين (٢٠١٨ – ٢٠١٩)م. وقال مكي إن إنتاج صمغ الهشاب ٢٥ ألف و٧٠٣ قنطارات وصمغ الطلح ٤٢ ألف و٥٤٨ قنطارا وصمغ الكاكمود ١٤ألف ٥٢٨ قنطارا صمغ اللبان ١٠ ألف ٢٧٢ قنطارا. وأضاف مكي أن ثمار العام ٢٠١٨م من العرديب ٢٧٤ قنطارا والعسل ٢١ قنطارا والقنقليس ٢ألف ٣٢٦ قنطارا والدوم ١٠٧ قنطارات، لافتآ لانتاج العام الحالي حتى سبتمبر ٣٤ ألف و٦٢٠ قنطار صمغ اللبان ١٤ألف و٧٦٩ قنطار الكاكمود ١١ ألف و ٦٨٧ قنطار الطلح ٥٧ ألف و٤٧٢ قنطارا أما الثمار للعام الحالي الدوم ١٢٧ قنطارا العرديب ١٥ قنطارا. المادة السابقة جرام الذهب يسجل ارتفاعاً طفيفاً باسواق الخرطوم

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