جرام الذهب يسجل ارتفاعاً طفيفاً باسواق الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : سجل سعر جرام الذهب اليوم ارتفاعأ طفيفاً بأنواع الذهب المختلفة (كويتي وبحريني وتركي وسعودي)، حيث بلغ سعر الشراء للجرام عيار (21) 4300 جنيه، وبلغ سعر البيع للجرام 3600 جنيه.

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