تباين في أسعار المحاصيل بسوق النهود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تباينت أسعار المحاصيل بسوق النهود بحسب نشرة نقطة التجارة السودانية اليوم الأثنين، حيث بلغ سعر الفول المقشور 47700 جنيه للطن، فيما بلغ أعلى سعر للفول الخام 1505 جنيه للقنطار وأدناه 1470 جنيه للقنطار وبلغ سعر الصمغ العربي 4100 جنيه للقنطار وسجل أعلى سعر للكركدي 1200 جنيه للقنطار وأدناه 1100 جنيه للقنطار.

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