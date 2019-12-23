هيثم مصطفى مدرباً للفلاح عطبرة

الخليج 365 : هيثم مصطفي مدربًا للفلاّح عطبرة والتوقيع الرسمي سيتمّ غدًا”الثلاثاء”. أكمل نادي الفلاّح عطبرة اتفاقه رسميًا مع مدرب الهلال هيثم مصطفى للإشراف على تدريب الفريق في المرحلة المقبلة. وبحسب ما علم”باج نيوز” فإنّ المدرب هيثم مصطفى سيوقّع العقد بصورة رسمية غدً”الثلاثاء”.

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