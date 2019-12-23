وزير نفط الجنوب يصل الخرطوم للتوقيع النهائي على تمديد التعاون النفطي

الخليج 365 :

وصل وزير النفط بدولة جنوب السودان المهندس اوو دانيال شوانق إلى الخرطوم أمس للتوقيع النهائي اليوم على تمديد الاتفاقية الخاصة بالنفط والترتيبات الاقتصادية المرتبطة به حتى مارس من العام 2022م، مع التفاهم على إعادة تشغيل حقل A) 5) ومواصلة العمل الفني للمرحلة الثانية من حقول الوحدة وتوما ساوث، يرافقه السيد لوال دينق رئيس اللجنة الاقتصادية ببرلمان الجنوب، ووكيل وزارة النفط بدولة جنوب السودان ميان وول والمهندس محمد لينو مستشاره الفني ومدير عام مؤسسة البترول بالجنوب ووفد عالي المستوى، وقال وكيل وزارة الطاقة والتعدين د. حامد سليمان حامد، أن المباحثات ناقشت تمديد اتفاقية نقل خام الجنوب عبر السودان بخطوط شركتي بشائر وبترولاينز إلى موانيء التصدير السودانية ومتابعة سير تنفيذ الاتفاقية التي وقعت في العام 2012م، وتم تمديدها لثلاث سنوات أخرى تنتهي في 31- ديسمبر2019م مؤكداً ضرورة تمديها لمصلحة البلدين حتي مارس 2022م ، إلى جانب إعادة تشغيل حقل (5A) وإعادة الإنتاج في بعض الحقول وعمل الترتيبات اللازمة لإعادة تشغليها، وثمن د. حامد سليمان روح التعاون العالية بين الطرفين من الفنيين وقيادة الفريقين على مستوى عال من التفاهم لخدمة مصلحة البلدين.

وأعرب وكيل وزارة النفط بدولة جنوب السودان ميان وول عن سعادته بالتزام البلدين باتفاقيات التعاون النفطي، والتي تم تمديدها إلى مارس 2022 لفائدة البلدين، مشيداً بجهود السودان وشركاته النفطية في تنفيذ العمل بصورة ممتازة، معلناً استعدادهم لمزيد من التعاون حتى إعادة الضخ بجميع حقول الجنوب.