تجار: إحتكار السكر وراء ارتفاع الأسعار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت جولة لـ(آخر لحظة) في أسواق بالخرطوم أمس عن ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الاستراتيجية خاصة سلعة السكر، حيث قفز سعر الجوال السكر كنانة زنه (50) كيلو إلى (2500) جنيه، بواقع (50) جنيه للكيلو، فيما سجل سعر جوال السكر (10) كيلو (500) جنيه، وأرجع صاحب بقالة بالمحطة الوسطى بحري شمال العاصمة الخرطوم عبد المنعم كرار لـ(آخر لحظة) ارتفاع أسعار السكر إلى تصاعد وتيرة سعر الدولار، بجانب اتجاه مجموعة من التجار لاحتكار سلعة السكر بهدف تجفيف السوق وجني أرباح عالية، سيما في ظل ارتفاع سعر الدولار، وقلل من احتمال حدوث انخفاض في أسعار السكر خلال الفترة المقبلة، مؤكداً ضعف الإنتاج المحلي، أضافة إلى عدم وجود نقد أجنبي لتغطية فجوة الاستهلاك عبر الاستيراد، بعد إيقاف بعض الموارد الحقيقية لاستجلاب العملات الحرة، متمثلة في إيقاف الصادرات الزراعية والحيوانية، وقال كرار خلاف توفر أحتياطي من النقد الأجنبي لايحلم المواطن بحدوث رخاء في السلع، وأضاف يجب على الحكومة أن تقوم بمسؤوليتها كاملة تجاه شعبها باعتبارها حكومة ثورة.