محمود جبارة السادة مدرباً عاماً لنادي الهلال

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الخليج 365 :
مجلس الهلال يجري تعديلات على الجهاز الفني والقطاع الرياضي ودائرة الكرة.
أصدر نادي الهلال قرارًا اليوم”الأثنين”عيّن فيه محمود جبارة السادة مدربًا عامًا للفريق إلى جانب المصري حمادة صدقي وأحمد عبد الفتاح في المرحلة المقبلة.
وأجرى المجلس تعديلاً على القطاع الرياضي قضى بتعيين العقاد عبد الغني رئيسًا للقطاع الرياضي، فيما تمّ تعيين خالد النقر مديرًا للكرة، وعضوية كلاً من هيثم عفيفي ومحمود عبد الكريم
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