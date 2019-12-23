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الحكومة تتسلم الاتفاق الإطاري للتفاوض حول مسارالشرق

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 23-ديسمبر-2019

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الحكومة تتسلم الاتفاق الإطاري للتفاوض حول مسارالشرق

أعلنت الوساطة من دولة الجنوب أنها تسلمت ورقة الاتفاق الإطاري للتفاوض حول مسار الشرق  وسلمتها لوفد الحكومة السودانية لدراستها  والتشاور حولها.

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وأوضح عضو الوساطة ديو مطوك خلال جلسة المفاوضات بين وفد الحكومة برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق الركن شمس الدين كباشي بحضور عضو المجلس عائشة موسى وحركات الكفاح المسلح بجوبا أن الوساطة قررت بعد التشاور مع الجبهة الثورية والحكومة رفع جلسات التفاوض حول مسار الشرق لمدة 3 أسابيع لتمكين ممثلي المسار من المشاركة في مؤتمر الشرق بالسودان.

إلى ذلك، أوضح رئيس مؤتمر البجا أسامة سعيد في تصريح صحفي بحسب سونا –  أن ورقة الاتفاق الإطاري للتفاوض حول مسار الشرق  تشتمل على ملفات اقتصادية وسياسية وأمنية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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