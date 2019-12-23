ارتفاع طفيف لأسعار الذهب بالخرطوم

التاريخ: 23-ديسمبر-2019 فى : اقتصاد 2 مشاهدة سجل سعر جرام الذهب اليوم الأثنين ارتفاعأ طفيفاً بأنواع الذهب المختلفة (كويتي وبحريني وتركي وسعودي) بسوق الخرطوم ، حيث بلغ سعر الشراء للجرام عيار (21) 4300 جنيه،بحسب سونا – وبلغ سعر البيع للجرام 3600 جنيه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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