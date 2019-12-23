مانيس يؤكد الدور الرائد للمجلس الطبي السوداني

أكد وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس الدور الرائد الذي ظل يضطلع به المجلس الطبي السوداني في تنظيم ورقابة المهنة الطبية بالبلاد. وترحم سيادته لدى زيارته اليوم الأثنين المجلس الطبي السوداني على شهداء الثورة المجيدة متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والعودة للمفقودين.

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وأكد سيادته استعداد الدولة لتذليل كافة العقبات التي تواجه المجلس لتمكينه من أداء دوره المناط به على الوجه الأكمل، داعياً إلى بذل مزيد من الجهود والعمل سوياً من اجل توظيف الموارد المتاحة بالصورة المثلى باعتباره واحداً من أهم أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.

من جانبه قدم رئيس المجلس الطبي السوداني بروفيسور عبدالعظيم كبلو بحسب سونا – شرحاً وافياً للأدوار التي يقوم بها المجلس، مشيداً بإهتمام ودعم الدولة في اعلى مستوياتها لمشاريع وبرامج المجلس الطبي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)