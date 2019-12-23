محمود جبارة بديلاً للبرنس وتغيير في دائرة الكرة بالهلال

التاريخ: 23-ديسمبر-2019 فى : رياضة 2 مشاهدة أصدر مجلس إدارة نادي الهلال قرارا بتعيين الكابتن محمود جبارة السادة مدرباً عاماً، وتعيين العقاد عبد الغني ضمن القطاع الرياضي، وتم تعيين خالد النقر، هيثم عفيفي ومحمود عبد الكريم في دائرة الكرة. Advertisements وبحسب صحيفة اليوم التالي يذكر أن هيثم مصطفى تقدم باستقالته بعد حضور المدرب المصري حمادة صدقي ورفض العمل كمدرب عام ليصدر المجلس قرارا بتعيين السادة. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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