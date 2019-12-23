التاريخ: 23-ديسمبر-2019 فى : رياضة 6 مشاهدة يسجل المصري حمادة صدقي ظهوره الأول مع الهلال بشكل رسمي، بالمواجهة التنافسية المحلية التي يخوضها الفريق أمام مريخ الفاشر اليوم، وعلى حسب ما ورد في صفحة (الهلال-ALHilal)على الفيس بوك كان صدقي متواجداً على دكة البدلاء خلال مباراة الخرطوم السابقة لكنه لم يكن مشرفاً على الفريق وقتها، ويعمل صدقي لبعث إشارات الإطمئنان للجمهور الأزرق وترك انطباع جيد في بداية مشواره مع الفريق ؛ وقام صدقي بإختبار جاهزية اللاعبين خلال التدريب الختامي الذي أجراه الفريق مساء أمس لمدة (45) دقيقة عبر تدريبات تكتيكية متنوعة .. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ظهور حمادة صدقي بشكل رسمي لأول مرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.