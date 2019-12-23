زيدان إمبراطور كرة القدم الجديد

التاريخ: 23-ديسمبر-2019 فى : رياضة 5 مشاهدة دخل زيدان تاريخ ريال مدريد حيث أصبح المدرب الرابع في تاريخ النادي من حيث عدد المباريات ب184 مباراة . Advertisements تجاوزا زيدان سجل مولوني ولايتقدم على زيدان الآن في الترتيب سوى كل من بينهاكر (197) ، ديل بوسكي (246) وميجيل مونيوث المدرب الأسطوري (605) وعلى حسب ما ورد في موقع (hihi2) حقق الفرنسي الفوز في 122 مباراة بـ نسبة 66,3% وحصد تسعة ألقاب وهي ( دوري أبطال أوروبا (3) مرات ، كأس العالم للأندية (2) ، كأس السوبر الأوروبي (2) ، الليجا (1) وكأس السوبر الإسباني (1) . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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